Aston Martin, 60 yıl aradan sonra Formula 1’e geri dönüyor

30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:00

Motor Yarışı, Birleşik Krallık Kupası - Oulton Park, Cheshire / Reuters

İngiliz otomobil devi Aston Martin, 1960 yılında Formula 1’den çekileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 60 yıldır F1 GP’lerinden uzak kalan Aston Martin, 2021 sezonunda Racing Point ile anlaşma imzaladığını ve pistlere geri döneceğini açıkladı.

Markayı Grand Prix'e geri getirme hamleleri geçen yıl Aralık ayında RaceFans tarafından açıklandı. Ancak, otomobil devinin F1'e dönüş sinyalı ilk olarak yedi yıl önce verilmeye başladı.

İngiliz otomobil üreticisi, F1'deki varlığını, yarış pistindeki rakipleri McLaren ve Ferrari'ye karşı kullanmak istiyor.

Racing Point takımının sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin’in F1’e geri dönüşünün, otomobillerin teknolojik gelişimine de katkı sağlayacağını söyledi.

Geçen yıldan bu yıla kadar makul ölçüde istikrarlı olan düzenlemelerle, Aston Martin’in hedefi podyuma daha tutarlı bir şekilde ulaşmak olacak. / Reuters

Ancak Aston Martin'in gerçekten bir başarı elde edebileceği yıl 2022 olarak öngörülüyor.

1991 yılından beri F1 pistlerinde yer alan Racing Point’in ismi, sırasıyla Jordan, Midland F1, Force India ve Racing Point olarak değiştirildi. Takımın yeni ismi Aston Martin F1 Team olurken, Lance Stroll ve 4 kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel, yeni takımla birlikte yarışan ilk pilotlar olacak.

Ladies and Gentlemen... Seb has entered the building. ?? #WelcomeSeb



[No, seriously... that's literally the video.] #IAMF1 pic.twitter.com/Ajhj1ePI9Z — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 26, 2021

"ÇIKIŞLARINI ASTON MARTİN ADI ALTINDA SÜRDÜRECEK OLMALARI BÜYÜK ŞANS"

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan 8. Viraj Podcast sunucusu Mehmet Ali Yıldırım, Aston Martin'i yeni pilotları ile birlikte nasıl bir süreç beklediğini şu sözlerle anlattı:

"Racing Point takımının 2020 sezonunu görece başarılı tamamlamasının ardından 2021’e, hem yenilenen bir pilot kadrosu hem de yenilenen bir isim ve logoyla giriyor olması büyük heyecan uyandırıyor. Hem de söz konusu isimler 4 kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel ve otomobil dünyasının efsane markası Aston Martin. Takım geçen sene, Stroll’ün İstanbul’da aldığı pole pozisyonu (Sıralama turlarında ilk sırayı almak) ve Perez’in Bahreyn’de aldığı galibiyet gibi unutulmaz anları yaşamıştı. Başlarına, arabanın belli parçalarının Mercedes’ten tedarik edildiği ve bunların yasa dışı olması gibi suçlamalar gelse de, sezonu sorunsuz bir şekilde geride bıraktılar. Yakaladıkları çıkışı, Aston Martin adı altında sürdürecek olmaları ise büyük bir şans."

Bu birleşimi, Sebastian Vettel için "büyük bir şans" olarak değerlendiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Tek şanslı olan da Aston Martin değil, Sebastian Vettel tekrar büyük bir çıkış yakalayabilir. 4 kez Dünya Şampiyonu olduktan sonra Ferrari’ye transfer olan, beklediklerini bulamamak bir kenara son 2 yılı krizlerle geçen Alman pilot, yeni takımında rüşdünü bir kez daha ispat etmek isteyecek. Güçlenen Aston Martin aracı Alman pilota hem aradığı galibiyetleri getirmek için bir fırsat olabilir hem de tekrar bir takımın gözdesi olma hissini yaşatabilir. Unutmamak lazım ki Seb, Ferrari’deki son 2 yılında genç Leclerc’in çok gerisinde kalmıştı. Yeni takım arkadaşı Lance Stroll ne kadar ‘patronun oğlu’ olsa da, Vettel’in takımın birinci pilotu olacağı ortada. Gridde yeni bir isim görmek her zaman heyecan veriyor. Şu an için uzak bir ihtimal ama, 2022’de gelecek kural değişimleriyle, Aston Martin’in yukarı doğru olan ivmesini koruması halinde, şampiyonluk yarışının ortaklarından biri olarak bile görebiliriz. Şimdilik ise hedefleri, üçüncülük olacak gibi duruyor.”

Aston Martin'in geri dönüşü sosyal medyadaki Türk F1 sayfalarında da ilgi gördü:

?? Geri döndüler!



?? Aston Martin, 61 yılın ardından efsane rengiyle Formula 1 pistlerine geri dönüyor!



???? @astonmartin



pic.twitter.com/AE30qiHjPe — 8. Viraj (@8VirajPodcast) January 1, 2021

?? İNGİLİZ YEŞİLİ TEKRAR F1'DE!



?? Aston Martin F1 Takımı 2021'de yarışacak! pic.twitter.com/GKQAxekfsF — Krampon F1 (@F1Krampon) January 1, 2021