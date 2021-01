Aston Martin, 60 yıl aradan sonra Formula 1’e geri dönüyor

Motor Yarışı, Birleşik Krallık Kupası - Oulton Park, Cheshire / Reuters

İngiliz otomobil devi Aston Martin, 1960 yılında Formula 1’den çekileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 60 yıldır F1 GP’lerinden uzak kalan Aston Martin, 2021 sezonunda Racing Point ile anlaşma imzaladığını ve pistlere geri döneceğini açıkladı.

Markayı Grand Prix'e geri getirme hamleleri geçen yıl Aralık ayında RaceFans tarafından açıklandı. Ancak, otomobil devinin F1'e dönüş sinyalı ilk olarak yedi yıl önce verilmeye başladı.

İngiliz otomobil üreticisi, F1'deki varlığını, yarış pistindeki rakipleri McLaren ve Ferrari'ye karşı kullanmak istiyor.

Racing Point takımının sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin’in F1’e geri dönüşünün, otomobillerin teknolojik gelişimine de katkı sağlayacağını söyledi.

Geçen yıldan bu yıla kadar makul ölçüde istikrarlı olan düzenlemelerle, Aston Martin’in hedefi podyuma daha tutarlı bir şekilde ulaşmak olacak. / Reuters

Ancak Aston Martin'in gerçekten bir başarı elde edebileceği yıl 2022 olarak öngörülüyor.

1991 yılından beri F1 pistlerinde yer alan Racing Point’in ismi, sırasıyla Jordan, Midland F1, Force India ve Racing Point olarak değiştirildi. Takımın yeni ismi Aston Martin F1 Team olurken, Lance Stroll ve 4 kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel, yeni takımla birlikte yarışan ilk pilotlar olacak.

