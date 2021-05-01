Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapılacak
Mersin'deki organizasyona kadınlarda 18, erkeklerde 33 sporcu katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, yarın Mersin'de yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkeklerde, "büyükler", "23 yaş altı" ve "20 yaş altı" kategorilerinde düzenlenecek şampiyona, Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde saat 18.35'te başlayacak.
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanacağı organizasyonda, 18 kadın, 33 erkek sporcu yarışacak.
Seyircisiz gerçekleştirilecek mücadelenin sonunda 10 bin metrede Türkiye şampiyonları belirlenecek.
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