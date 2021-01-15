Auckland City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekildi

15 Ocak 2021 Cuma, 16:48

Auckland City takımı, Yeni Zelanda'daki yeni tip koronavirüs önlemleri dolayısıyla Katar'da düzenlenecek 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamayacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, çözüm için Auckland City Kulübü, Yeni Zelanda Futbol Federasyonu ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu ile görüşüldü. Fakat kulüp, Yeni Zelanda'daki izolasyon ve karantina protokolleri nedeniyle turnuvaya katılamayacaklarını bildirdi.

Auckland City'nin çekilmesinin ardından turnuva, 6 takımla (El-Duhail, El Ehli, Bayern Münih, Ulsan Hyundai, Tigres ve Libertadores Kupası şampiyonu) devam edecek.

Ev sahibi El-Duhail, ilk tur maçı oynanmayacağı için organizasyona 2. turdan başlayacak. Bunun dışında formatta değişiklik olmayacak.

Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.