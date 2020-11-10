Avcı imzayı attı, Trabzonspor'daki ilk demecini verdi

10 Kasım 2020 Salı, 14:56

Trabzonspor’da yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avcı’nın hedef ve amaçlarının hem futbolcu yapılarına hem de kulübün projeksiyonuyla örtüştüğüne inandığını ve bu uyumun da başarıya taşıyacağı söyledi. Abdullah Avcı ise birlikte başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandı. Törende konuşan Başkan Ağaoğlu, "Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren; bilgisi, karakteri, duruşu ve tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Sayın Abdullah Avcı’nın Trabzonsporumuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok muyluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı’nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim. Umarım camiamız sabır ve samimiyetle Trabzonsporumuzun başarısı etrafında kenetlenir. Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak YanYana durmanın öneminden söz ediyoruz. YanYana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine YanYana durarak, BizBize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.



AVCI: "HEP BİRLİKTE BU SEZONU TRABZONSPOR’A YAKIŞIR ŞEKİLDE OYNAYACAĞIZ"

Teknik Direktör Abdullah Avcı ise, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun güzel sözleri ve iyi dilekleri için teşekkür ederek, "Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Pandemi nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız, başkanımızın da söylediği gibi YanYana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor’a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız" şeklinde konuştu.



