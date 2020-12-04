Aytemiz Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'nın testi pozitif
Aytemiz Alanyaspor’da rutin yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kaptan Efecan Karaca, testi pozitif çıkan kişinin kendisi olduğunu açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor'un 11’inci haftada deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı öncesi rutin yapılan koronavirüs testlerinde, bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.
KAPTANIN TESTİ POZİTİF
Diğer yandan kaptan Efecan Karaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan kişinin kendisi olduğunu ve karantinaya girdiğini söyledi. Karaca, “Dün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Şu an sağlık durumum iyi bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Kurallara uyalım" notunu düştü.
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