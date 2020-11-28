Bakan Kasapoğlu'ndan, Avrupa şampiyonu cimnastikçilere tebrik geldi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 19:53

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda 3 çember 2 labut aletinde bir ilki başararak Avrupa Şampiyonu olan ve tarihi başarılarıyla bizleri sevindiren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı kutluyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."



