Barcelona'dan Rüştü Reçber paylaşımı
Barcelona, 18 yıl önce takıma transfer olan Rüştü Reçber'i paylaştı.
Kariyerinde Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Barcelona formalarını terleten Rüştü 2003 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Barcelona resmi hesabı Rüştü'nün transferini unutmadı. İşte Barcelona'nın paylaşımı
???? 18 sene önce bugün Rüştü Reçber, resmen Barcelona'nın ilk Türk futbolcusu olarak tarihe altın harflerle yazıldı ??? pic.twitter.com/JVi7GOUzhm— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) July 1, 2021
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