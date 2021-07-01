Barcelona'dan Rüştü Reçber paylaşımı

Barcelona, 18 yıl önce takıma transfer olan Rüştü Reçber'i paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:21
Barcelona'dan Rüştü Reçber paylaşımı
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Kariyerinde Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Barcelona formalarını terleten Rüştü 2003 yılında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona resmi hesabı Rüştü'nün transferini unutmadı. İşte Barcelona'nın paylaşımı 


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