Başakşehir isyanlarda: Hem Trabzonspor'u hem hakemi kutlarız!

28 Ocak 2021 Perşembe, 09:09

TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Buruk, "Penaltı pozisyonunu hakemin saha içerisinden görmesini isterdim. Zaten maçın başından sonuna kadar hayal dünyasında gibi sahada içerisinde dolaşan bir Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Ben bu maçın ataması olarak doğru bir atama olduğunu düşünmüyorum. İki kulübenin de hakemden çok şikayeti oldu. Daha kaliteli, bu maçı daha çok önemseyecek bir hakem olmalıydı. Bir Süper Kupa finali yönetiyorsunuz motive değilsiniz, sahada ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu bence Türk hakemliğine yakışan bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

"Baktığınızda bizim penaltımız VAR’dan geldi. Çok net bir elle oynama vardı." diyen Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Epureanu'nun kırmızı kartında şunu istiyorlar bizden, hiç kimse kafa topuna çıkmasın veya ellerini kapatıp kafa topuna çıkmasını istiyorlar. Bunun nedenlerinden biri futbolu bilmedikleri için oyuncu kafaya çıkıyor, rakip altına giriyor. Burada kafaya çıkan oyuncunun ne yapmasını bekliyorlar bilmiyorum. Ona tamam ele değdi diye kart gösterebilirsiniz. İki hafta önce Sivasspor maçında da Demba Ba'nın eli değdi diye golü vermemişlerdi. Hasan Ali'nin pozisyonunu kenardan çok uzak bir mesafeden faul olarak gördüm. Maçtan sonra izlediğimde de rakibin teması var. Faul olduğunu düşünüyorum. VAR hakemi de burada karışmadı. Neden karışmadığını da anlamıyorum. Biz bu sene buna alıştık. Sezonun büyük bir bölümünde lig maçlarında aleyhimize verilen onlarca karar var. Bugün de bir tekrarını yaşadık. Bu bizle sınırlı kalmayacak. Yarın öbür gün diğer takımların da başına gelecek. Maç içerisinden Trabzonspor'un yabancı oyuncuları 'Bizim de başımıza bu çok geldi, şimdi de sizin başınıza geldi.' gibisinden konuştu. Haklılar, onlar da çok çekti. Hakemin işlerinin çok kolaylaştığı bir döneme geldik. Ekran var önlerinde. VAR'da iki, sahada dört hakem var. Yine bu kadar hata yapıyorsanız radikal bir karar alınması gerekiyor bence hakemlik müessesiyle ilgili."

Trabzonspor'u kutlayan Okan Buruk, "Onların galibiyetini hiçbir şekilde lekelemek istemiyorum ama bugün gerçekten maçı yönetmeyi kafasında yaşamamış, bizler kadar maça hazır olmamış, çok kötü bir performansı olan Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Bunun da altını tekrar çizmek istedim." şeklinde konuştu.