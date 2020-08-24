Bayern'i zafere götüren 11 maçlık seri

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:22

Bayern Münih, PSG'yi tek golle geçip Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürürken, oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti. Bayern Münih, çeyrek finalden itibaren koronavirüsü nedeniyle tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

