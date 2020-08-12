beIN SPorts Melih Şendil'le ilgili kararını verdi
Yayıncı kuruluş, geçen hafta bir maç yorumunda, "Futbol kadınlara göre değil, erkek oyunu" diyen deneyimli spikeri ile yollarını ayırdı.
beIn Sports Medya
Geçtiğimiz günlerde “Futbol ve basketbol erkek oyunu. Kadınlar futbolda ve basketbolda olmamalı, yakışmıyor” ifadeleri
ile gündeme gelen spor spikeri Melih Şendil ile yollarını ayırdı.
Kadınları futbol ve basketbola yakıştıramayan Melih Şendil, çalıştığı kurum tarafından işten çıkarıldı. Yaptığı cinsiyetçi yorumlar ile spor kamuoyunda oldukça eleştiren Melih Şendil için aynı kurumda çalışan meslektaşları da tepki göstermişti.
NE OLMUŞTU?
Real Madrid’in pembe renkli forması üzerinden “Bence kadınlar futbol ve basketbolda olmamalı, yakışmıyor. Ben başkan olsam pembe forma yaptırmam” ifadelerini kullanan Şendil, yaptığı bu cinsiyetçi yorumlar nedeniyle spor kamuoyu ve kulüpler tarafından oldukça eleştirilmişti.
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