Benfica Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifini kabul etmedi

Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için çabalarını sürdürse de Benfica transferi ağırdan alıyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 20:10
Benfica Galatasaray'ın Gedson Fernandes teklifini kabul etmedi
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Galatasaray Gedson Fernandes transferinde henüz mutlu sona ulaşamadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasını terleten Gedson Fernandes gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in takdirini toplamıştı.

Belçika basınında Record'un haberine göre, Benfica ile Galatasaray'ın henüz anlaşmaya varamadığı iddia edildi. 

Son olarak Galatasaray, Gedson Fernandes için Benfica'ya 1 yıllık kiralama bedeli 2 milyon euro ve satın alma opsiyonu 8 milyon euro teklifinde bulunmuştu. Bu teklifte anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. 



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