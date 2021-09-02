Benfica, Gedson Fernandes'in geleceği hakkında açıklama yaptı

Benfica Basın Sözcüsü Farinha, Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 15:23
Benfica, Gedson Fernandes'in geleceği hakkında açıklama yaptı
Abone Ol google-news

Bir süredir geleceği merak edilen Gedson Fernandes'in takımı Benfica'dan açıklama geldi. Kulübün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Gedson'un Şampiyonlar Ligi listesinde olması bekleniyor.

Benfica Basın Sözcüsü Farinha'nın açıklaması şu şekilde:

"Gedson, büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi listesinde olacak. Henüz Şampiyonlar Ligi'nin kesinleşen listesini UEFA'ya teslim etmedik."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler