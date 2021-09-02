Benfica, Gedson Fernandes'in geleceği hakkında açıklama yaptı

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:23

Bir süredir geleceği merak edilen Gedson Fernandes'in takımı Benfica'dan açıklama geldi. Kulübün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Gedson'un Şampiyonlar Ligi listesinde olması bekleniyor.

Benfica Basın Sözcüsü Farinha'nın açıklaması şu şekilde:

"Gedson, büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi listesinde olacak. Henüz Şampiyonlar Ligi'nin kesinleşen listesini UEFA'ya teslim etmedik."



