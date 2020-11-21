Beşiktaş-Başakşehir karşı karşıya
Eksik Beşiktaş, güzlü rakibi Başakşehir'i ağırlıyor.
Süper Lig'in önemli maçında Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlıyor.
Yağmurun etkili olduğu maçta 11'ler şöyle:
BEŞİKTAŞ: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureaunu,Boli, Mehmet, Visca, Berkay, İrfan, Deniz, Demba Ba
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