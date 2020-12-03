Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 34 maçın 23'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Siyah-beyazlıların 74 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.
Beşiktaş, geçen sezon oynanan iki maçta da Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla üstünlük kurdu.
BEŞİKTAŞ, EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş ayrıca Kasımpaşa'ya karşı son 3 maçı da 3-2'lik skorla kazandı.
BEŞİKTAŞ PAŞA MAÇLARINDA GOL EKSİK OLMUYOR
İki takım arasındaki son 10 maç, gollü mücadelelere sahne oldu.
Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı söz konusu 10 maçta üç ve üzerinde gol atıldı.
Siyah-beyazlı ekibin, lacivert-beyazlı rakibiyle yaptığı son 10 maçta toplam 44 gol kaydedildi.
İki ekip arasındaki son 4 karşılaşma, beşer golle tamamlandı.
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