Beşiktaşlı Dorukhan'ın Fenerbahçe ile dirsek teması

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:52

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'ün geleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak son dönemde Dorukhan'ın cephesinde yaşanan gelişmeler yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu gösteriyor. Ocak ayından itibaren istediği kulüple masaya oturmasında herhangi bir engeli kalmayacak olan Dorukhan'ın rotasının Kadıköy'e doğru çevirmesinin satır başları:

SAKLADIĞI TEK FORMA EMRE'NİN

Dorukhan, Nisan 2019'da TFF'nin Tam Saha Dergisi'ne verdiği röportajda Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na hayran olduğunu açıkladı. Yıldız oyuncu,"Eskişehirspor'la çıktığın ilk Süper Lig maçını hatırlıyor musun?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti:

"Başakşehir maçıydı... O gün oyuna ikinci yarıda giren Emre abiye karşı oynamıştım. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik ama Emre abi oyuna girdikten sonra bir asist yapıp penaltıdan bir gol atınca 2-1 yenilmiştik. Maçtan sonra Emre abinin formasını almıştım. Zaten bir tek onun forması vardır bende."

YENİ MENAJERİ TANIDIK: AHMET BULUT

Dorukhan, Mayıs 2020'de ise dikkat çekecek başka bir hamle yaptı. Yetenekli oyuncu, Siyah beyazlı yönetimle bir türlü yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan menajeri Necdet Ergezen ile yollarını ayırdı. 24 yaşındaki yıldız isim, daha sonra Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yakınlığı ile tanınan menajer Ahmet Bulut ile anlaştı. Bulut hatırlanacağı gibi Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmasında etkin rol üstlenmiş ve Aziz Yıldırım'ın tepkisini çekmişti.

'OZAN TUFAN'LA HER AKŞAM BERABERİZ'

Dorukhan'ın Kasım 2020'de düzenlenen Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde ilginç bir itirafta bulundu. A Milli Takım'dan arkadaşı Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu birlikte basına demeç veren Siyah beyazlı oyuncu, "Ozan'la her akşam beraberiz zaten. Birlikte yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için.'' şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÇEBİ, İSTEDİĞİ PARAYI ÇOK BULDU

Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, Dorukhan'ın durumu için şunları söylemişti: "Dorukhan'a bizden önceki yönetim (Fikret Orman) sözleşme uzatma sözü vermiş. Yıllık 1.8 milyon Euro istemiş, eski yönetim de 1.5 milyon Euro önerip, 'Ocak 2020'de mukavele yenileriz' demiş. Dorukhan'a ‘git' demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. Bu, ekonomik olarak imkansız."

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI!

Dorukhan, ligin ilk haftasında oynanan Trabzonspor maçına yedek başlasa da ikinci yarıda Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Lens'e yaptığı asistle Sergen Yalçın'ın gözüne giren başarılı oyuncu, daha sonraki maçlarda ilk 11'in değişmezi oldu. Ligin 8. haftasındaki Başakşehir maçında ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemedi. Siyah beyazlı takım, Dorukhan'ın cezası sebebiyle oynamadığı dev maçı 4-3 kazandı.

DERBİ TEMENNİSİ GİTTİ-GELDİ

Geçtiğimiz hafta ise Dorukhan'dan sosyal medya hesabı üzerinden kafa karıştıran bir hamle daha geldi. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi öncesi Instagram hesabından yaptığı '+3 haftaya da inşallah' paylaşımını sildi. Genç futbolcu, konuyla ilgili haberlerin çıkması ve siyah beyazlı taraftardan gelen tepkiler üzerine söz konusu gönderiyi arşivden çıkartarak yeniden hesabına yükledi.

SERGEN YALÇIN, SON MAÇLARDA KIZAĞA ÇEKTİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Dorukhan için ‘vazgeçilmez değil' imasında bulunan Başkan Çebi ile hemfikir gibi. Son maçlarda öğrencisini yedek kulübesinde bekleten başarılı hoca, "Dorukhan 25 yaşında, A milli takım oyuncusu. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Benim konum değil. Yönetim ne zaman isterse kontrat yapar. Mevzu beni aşar yani." ifadelerini kullanmıştı.

'BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HERKESE NASİP OLMAZ'

Beşiktaş cephesinden Dorukhan ile ilgili son açıklamayı geçtiğimiz hafta kulübün İletişim Danışmanı Erol Kaynar, yapmıştı. Kaynar, "Görüşmeler sürüyor. Kararı başkan verecektir. Gerekli teklif yapıldı. Dorukhan da artık karar vermelidir. Beşiktaş gibi camiayı herkes kolay kolay bulamaz. Bunun için doğru değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah doğruyu bulur." şeklinde konuşmuştu.

ESKİŞEHİRSPOR'DAKİ SÖZLEŞMESİ KAYBOLMUŞTU

Eskişehirspor'un altyapısından yetişen ve A milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, Temmuz 2018'de bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlılar, genç oyuncu için kırmızı siyahlı kulübe sadece 900 bin lira yetiştirme bedeli ödemişti. Eskişehir yerel basını ise Dorukhan ile 8 Ağustos 2017'de 5 yıllık yeni bir sözleşme yapıldığı ancak söz konusu sözleşmenin ortadan kaybolduğunu öne sürmüştü.

Beşiktaş'a ?2018-19 sezonunun başında bedelsiz olarak alınan Dorukhan, ‘Performansın yüksek olursa maaşına zam yaparız' sözüyle yıllık 350 bin Euro'ya imza attı. Kısa sürede takımın banko ismi olmayı başaran yetenekli oyuncu, maaşının 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesi konusunda dönemin Başkanı Fikret Orman'dan söz aldı. Ancak Orman görevi bırakınca yeni başkan Ahmet Nur Çebi, bu rakamı çok buldu.

GEÇEN SEZON DİZİNDEN SAKATLANDI

Dorukhan, geçen sezon Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanmıştı. Sağ diz kapağında kıkırdak kopması tespit edilen ve ameliyat olan siyah beyazlı krampon, yaklaşık 9 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

PİYASA DEĞERİ

Orta saha ve ön liberonun yanı sıra sağ bek ve stoper de oynayabilen Dorukhan'ın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 6 milyon Avro. Fenerbahçe'nin dışında bazı Avrupa kulüplerinin de kıskacında olan yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.

Kaynak: Ajansspor-Ahmet Uykan