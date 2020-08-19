Beşiktaş’ta PAOK maçı hazırlıkları sürüyor
Salı gecesi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş tempo yükseltti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışmaları ile devam antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanının bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. Antrenmanın oldukça tempolu geçtiği görüldü. Beşiktaş salı gecesi PAOK ile karşılaşacak.
TAKIM 1 GÜN İZİNLİ
Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.
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