Beşiktaş’ta PAOK maçı hazırlıkları sürüyor

Salı gecesi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş tempo yükseltti.

DHA
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:19
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışmaları ile devam antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanının bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. Antrenmanın oldukça tempolu geçtiği görüldü. Beşiktaş salı gecesi PAOK ile karşılaşacak.

TAKIM 1 GÜN İZİNLİ

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.



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