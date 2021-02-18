Beşiktaş’ta seyahat bitiyor!
Sergen Yalçın’ın ekibi, 7’si lig, 1’i kupa olmak üzere önümüzdeki 8 maçın 7’sini İstanbul’da oynayacak.
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