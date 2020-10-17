Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu ve yapılan incelemelerde covid-19 testinin pozitif bulunduğu açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı!
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı
Video Haberler
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
- Antalya'da şoke eden kuyumcu soygunu!
- Yer: Kayseri... İnşallah ölürsün'
- Beyoğlu'nda kavga ölümle bitti
- Akşener açıkladı: 1 milyon dolar para verseler...
- CNN Türk muhabirinden kan donduran sözler
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Adana’da katliam gibi kaza: 4 ölü
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
En Çok Okunan Haberler
- Bodrum'da dikkat çeken buluşma
- Koca, koronavirüs salgınında riskli 5 ili açıkladı
- 'Bir sene içerisinde yüzde 15’ten daha fazla artacak'
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- 'Öldü' sanılıp morga konuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
- AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Barış Atay'dan Koca'ya sert tepki
- Covid-19 aşısı için tarih verdi
- Cerrahpaşa’nın başhekiminden çarpıcı uyarı!
- DSÖ, Covid-19 tedavisinde tek etkili ilacı açıkladı