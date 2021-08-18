Borussia Dortmund, Erling Haaland’ın serbest kalma bedelini yükseltti
Bundesliga takımlarında Borussia Dortmund’da forma giyen Erling Haaland’ın gelecek yaz devreye girecek 75 milyon Avro’luk serbest kalma maddesinin 90 milyon Avro’ya çıkartıldığı belirtildi.
Almanya’da yayın yapan Sport 1’de yer alan haberde, Real Madrid ve Bayern Münih’in ilgilendiği Erling Haaland’ın sözleşmesinde değişiklik yapıldığı belirtildi.
Bundesliga’nın açılış haftasında cumartesi günü Eintracht Frankfurt’u 5-2 mağlup eden Dortmund’da Norveçli golcü 2 gol ve 2 asist kaydetmişti.
Dün oynanan Almanya Süper Kupa maçına da ilk 11’de başlayan Haaland, takımının Bayern Münih’e 3-1 mağlup olmasına engel olamamıştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sport 1’deki haberde, Dortmund yönetiminin Haaland’ın babası Alf Inge ve menajeri Mino Raiola ile serbest kalma maddesinin artırılması için anlaşma sağladığı belirtildi.
Gelecek yaz sözleşmesindeki madde gereği 75 milyon Avro’ya serbest kalabilecek Haaland’ın bu değişiklikle 90 milyon Avro karşılığında takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Yıldız oyuncuyla Bayern Münih başta olmak üzere Avrupa’da birçok takım ilgilenmiş ve Real Madrid’in gelecek yaz sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile birlikte Haaland’ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
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