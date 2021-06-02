Boston Celtics'in başantrenörü Stevens, takımda yönetici oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Boston Celtics'in başantrenörü Brad Stevens, takımda artık yönetici olarak görev yapacak.
NBA'in köklü takımı Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün basketbol operasyonları başkanı Danny Ainge'in emeklilik kararı aldığı belirtildi.
2013'ten bu yana takımda başantrenörlük yapan Stevens'ın, Ainge'in görevini devralacağı ifade edildi.
Stevens yönetiminde 3 kez Doğu Konferansı finallerine yükselen Boston Celtics, normal sezonu 7. sırada tamamlamış, play-off ilk tur serisinde ise Brooklyn Nets'e elenmişti.
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