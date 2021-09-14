Bülent Korkmaz: "Önemli olan kazanmaktı"
Bülent Korkmaz, “Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli" dedi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, son iki maçta 9 gol yiyen bir takımın, bu maçta kazanmasının önemli ve güzel olduğunu kaydetti.
Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı GZT Giresunspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, kısa süre önce takıma katıldığını hatırlatarak, güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.
Milli takımdan dönemden oyuncularla iki üç gün çalışabildiklerini dile getiren Korkmaz, “Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel. Oyun olarak fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nihayetinde mazeret demeyeceğim ama birtakım olaylar var. Ama önemli olan kazanmaktı. Güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım olacağını düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.
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