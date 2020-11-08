Burak Yılmaz'ın 2 golü Lille'e yetmedi
Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında LOSC Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında LOSC Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, ligin 10'uncu haftasında Brest'e konuk oldu. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan maçta Burak Yılmaz 2 gol kaydederken, bu goller Lille'in puan almasına yetmedi ve Brest, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
Brest'e galibiyeti getiren goller 15'inci dakikada Pierre-Gabriel, 19'uncu dakikada Perraud ve 42'nci dakikada Cardona'dan gelirken, Lille'in golleri ise 45+3'üncü dakikada penaltıdan ve 57'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle Burak Yılmaz'dan geldi.
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak 90 dakika sahada kaldı, Yusuf ise 66'ncı dakikada yerinİ David'e bıraktı. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Lille bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı ve ligde 19 puanla ikinci sırada kaldı. Brest ise 4'üncü galibiyetine ulaşarak 12 puanla 13'üncü sıraya yerleşti.
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