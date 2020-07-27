Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a vedasının perde arkası belli oldu

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:04

Beşiktaş'ın kaptanı ünlü golcü Burak Yılmaz'ın ani bir kararla Siyah-Beyazlı ekipten ayrılışının perde arkası belli oldu.

Burak, son 1.5 sezondur Beşiktaş'ın en golcü ismiydi. Manisa, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Çin Ligi derken Beşiktaş'a dönen ve kaptanlığa getirilen, ardından da kulübe üye olan Burak, pandemi sürecinde parasını alamayan ancak ses çıkartmayan nadir isimlerdendi.

Beşiktaş'ın yeni dönemde yüksek maaşlı yıldızlarla yollarını ayıracağının netleşmesinin ardından kulüpten 12 milyon alacağı bulunan ve sözleşme sonuna kadar da 50 milyonluk bir bakiyesi bulunan Burak Yılmaz, kulübe mali açıdan zarar vermemek için yurt dışında bir takıma gidebileceğini yönetime iletti. Yapılan görüşmeler sonrası Fransa'nın Lille ekibi Burak'a talip oldu; Lille'in şartı ise bonservissiz gelmesiydi. Gel gelelim, Beşiktaş yönetimi Burak'a alacaklarına karşılık bonservisini verebileceğini iletti. Yapılan pazarlıklar sonrası Burak'ın 8 milyonluk alacağı yeniden yapılandırılma sözü ile 2. plana bırakıldı, Burak da 4 milyonluk (500 bin Avro) alacağını sildi ve bonservisini aldı.

Ayrıca Burak'ın yapılandırılan alacaklarına karşılık çeklerin arkasını imzalattığı polemiği de bu ayrılığa damgasını vurdu.



