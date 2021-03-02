Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti
Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor bir süre önce kadro dışı bıraktığı Ali Akman ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
TFF'nin sitesinde yer alan bilgilerde 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 1 Mart Pazartesi günü sona erdi.
NE OLMUŞTU?
Sezon sonu Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Ali Akman, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Yeşil-beyazlı kulüp bunun üzerine, " "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" açıklaması yapmıştı.
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