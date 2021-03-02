Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti

Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 15:11
Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor bir süre önce kadro dışı bıraktığı Ali Akman ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgilerde 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 1 Mart Pazartesi günü sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Sezon sonu Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Ali Akman, devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeşil-beyazlı kulüp bunun üzerine, " "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" açıklaması yapmıştı.



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