Bursaspor'un yıldızı için kapıştılar!
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman için resmi bir açıklama yapılmıştı.
Bursaspor'da harikalar yaratan 10 maçta 7 gol atan genç futbolcu Ali Akman'ın talipleri her geçen gün artıyor.
Genç futbolcuyu Süper Lig'den olduğu gibi Avrupa'nın dev kulüpleri de yakın takibe aldı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman için resmi bir açıklama yapılmıştı.
Ali Akman'ın hangi takıma transfer olacağı merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bursaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcu yeşil-beyazlı takımla mukavele uzatmazsa Bursaspor oyuncunun bir başka kulübe transferinden sadece yetiştirme bedeli kazanacak. Bu ücrette yaklaşık 900 bin TL...
FRANSA, BELÇİKA VE İSVİÇRE'DEN TAKIMLARIN TAKİP EDİYOR
Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ali Akman'ı Fransız temsilcisi Lille de scoutlarına özel olarak izletiyor. 18 yaşındaki forveti Fransa dışında Belçika ve İsviçre'den de takımlar da listesine ekledi.
Kaynak: Ajansspor
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