Cengizli Leicester City Arsenal'ı tek golle yendi

Premier Lig'de Cengiz'in oynadığı Leicester City Arsenal'ı tek golle yendi.

AA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 00:20
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Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Leicester City, Vardy'nin 80'inci dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Maçın tek golünün pasını 75'inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.

Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.


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