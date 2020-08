CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

21 Ağustos 2020 Cuma, 15:40

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimizin grup aşamasındaki rakipleri, Lüksemburg'daki Avrupa Yayın Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Opet B Grubu'nda, VakıfBank C Grubu'nda, Eczacıbaşı VitrA D Grubu'nda yer alırken; erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe HDI Sigorta A, Arkas Spor B Grubu'nda mücadele edecek.

2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Unet e-work Busto Arsizio, Developres SkyRes Rzeszow, SSC Palmberg Schwerin, eleme turundan gelecek takım

B Grubu: Imoco Conegliano, VB Nantes, Fenerbahçe Opet, Uralochka Ekaterinburg

C Grubu: VakıfBank, ASPTT Mulhouse, Maritza Plovdiv, eleme turundan gelecek takım

D Grubu: Eczacıbaşı VitrA, Lokomotiv Kaliningrad, LP Salo, eleme turundan gelecek takım

E Grubu: Dinamo Kazan, Chemik Police, VK UP Olomouc, Igor Gorgonzola Novara

2021 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst, PGE Skra Belchatow

B Grubu: Cucine Lube Civitanova, Arkas Spor, Tours VB, Sir Sicoma Monini Perugia

C Grubu: Zenit Kazan, Berlin Recycling Volleys, ACH Volley Ljubljana, eleme turundan gelecek takım (G Grubu kazananı)

D Grubu: Leo Shoes Modena, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Knack Roeselare, Kuzbass Kemerovo

E Grubu: Lokomotiv Novosibirsk, VfB Friedrichshafen, CEZ Karlovarsko, eleme turundan gelecek takım (H Grubu kazananı)

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl erkeklerde 36 (18 takım seri başı, 18 takım ön eleme), kadınlarda ise 29 (17 takım seri başı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda grup maçları, 10 Kasım 2020-09 Şubat 2021, erkeklerde ise 17 Kasım 2020-10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.