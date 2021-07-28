Crystal Palace, Patrick van Aanhol'a veda etti
Premier Lig takımlarında Crystal Palace, deneyimli futbolcusu Patrick van Aanholt veda etti.
Galatasaray'ın serbest oyuncu statüsündeki sol bek Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığı açıklamasının ardından Hollandalı sol bek resmi imzayı atmak üzere dün İstanbul'a geldi.
Premier Lig eiplerinden Crystal Palace, İstanbul'a gelen eski futbolcusu Patrick van Aanholt'a sosyal medyadan yayınladığı video ile veda etti.
Crystal Palace sosyal medyadan yayınladığı videoda, " Anılar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt, 22 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
Crystal Palace, Patrick van Aanholt'a sosyal medyada şu paylaşımla veda etti:
??????— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 28, 2021
Thank you for the memories!#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/2yczj6vxxp
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