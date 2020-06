Cumhuriyet yazdı, TJK karar verdi, büyük koşu 30 Ağustos’ta yapılacak

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Ve Gazi Koşusu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda start alacak. Daha şimdiden o günün heyecanını yaşamaya başladım. Yarış takvimi belirlenirken bu tarihi göz önüne alanlara çok teşekkürler. İki gün önce Gazi’nin 30 Ağustos’ta koşulabileceğini düşledim. Biliyorsunuz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, her yıl Haziran’da yapılır. Virüs bütün programları altüst etti. Hal böyle olunca Türkiye Jokey Kulübü, yarış takvimini yeniden gözden geçirdi. Koşular tek tek incelendi. Orhan Meker, TBMM, Dişi Tay ve Erkek, Tarım Orman Bakanlığı ve Kısrak Koşuları Haziran-Temmuz ayları içinde yerlerini bulurken sıra geldi Gazi Koşusu’na. Karar bizim arzuladığımız gibi çıktı. Büyük harflerle “Gazi Koşusu 30 Ağustos günü yapılacak” denildi. Çifte mutluluğu bir arada yaşayacağız. Yaklaşık 3 aydır hipodromların içinde yer alan, at sahipleri ve jokeylerle röportaj ve haberler yaptım. Bunlar hep ekip işidir. Her ne kadar ön plana çıkmış olsam da, ekibin içinde bulunan Sami Gürel’in, Cumhur Önder Arslan ve Ersin Öztekin’in katkılarını yok sayamam. Güzel ve çarpıcı haberlere devam edeceğiz.

‘GECE KOŞULABİLİR’

İkinci beklentim yarış gününe kadar hayatın normale dönmesi. Şu an ülke genelinde tedbirler devam ediyor. Seyircisiz Gazi Koşusu’nu düşünemiyorum. Seyircili olsa da, kupa töreni eski günlerdeki gibi görkemli olmayacak. Sade bir kupa töreni gerçekleşecek. Bir sürpriz gelişme var. Başkan Serdal Adalı’nın ifadesine göre Gazi’yi gece yapmayı düşünüyorlarmış. Maske takmaya, temizliğe, sosyal mesafeye ise devam. Hipodrom çalışanlardan bazılarının maske takmadığına ilişkin şikayetler var. Olmaz. Aman tedbiri elden bırakmayın. Bu insanları uyaralım.

‘YASAKLARI KALDIRDIK’

TJK Başkanı Serdal Adalı, TJK TV’de birçok konuda açıklamalarda bulundu. Adalı’nın konuşmalarından bir bölümünü aktaralım sizlere: Bundan sonra yapacağımız yarışların ikramiyelerine ortalama yüzde 5 zam yaptık. Jokeylere şehir değiştirme yasağı getirmiştik, ancak şehirler arası seyahat yasağı kalktığı için biz de bu yasağı kaldırdık. Keza atlar da artık hipodromlar arası seyahat edebilecek. Yarışlar seyircisiz olarak başlayacak. Seyircili yarışlar için tarih vermemiz Sağlık Bakanlığı’nın herkesin normal hayatına dönebileceğini açıklamasıyla mümkün olabilir. Hipodromda maske takmayan kim olursa olsun hipodromdan çıkarılacak ve 15 gün boyunca içeri alınmayacak. Yarış takvimini belirledik. Gazi Koşusu’nu 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk getirdik.