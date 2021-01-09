Curry yıldızlaştı, Golden State kazandı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:53

NBA’de Golden State Warriors sahasında Los Angeles Clippers’ı 115-105 mağlup ederken 38 sayı 11 ribaunt kaydeden Stephen Curry double double ile maçın yıldızı oldu.

NBA’de normal sezon bu sabaha karşı oynanan 10 maçla devam etti. Golden State Warriors sahasında Los Angeles Clippers’ı mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyetini aldı. Stephen Curry’nin yıldızlaştığı maçta Warriors adına 16 sayı kaydeden Andrew Wiggins, galibiyette önemli rol oynadı. Los Angeles Clippers’da ise Kawhi Leonard 24, Paul George 25 sayı kaydederken Clippers bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

MILWAKUE EVİNDE FARKLI KAYBETTİ

Milwakue Bucks evinde Utah Jazz’a 13 sayı farkla 118-131 mağlup oldu. Bucks’ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşsa da mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Giannis Antetokounmpo 35 kaydederken, Khris Middleton 31 sayı 10 ribauntluk katkı sağladı. Utah Jazz’da ise 32 sayı kaydeden Donovan Mitchell, takıma adına en skorer isim olurken Bojan Bogdanovic 20 sayı üretti. Milwakue Bucks bu mağlubiyet ile bu sezonki 4. mağlubiyetini alırken, Utah 5. galibiyetine ulaştı.

CHARLOTTE’I LAMELO BALL TAŞIDI

Charlotte Hornets deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 118-110 mağlup ederek bu sezonki 4. galibiyetini aldı. Hornets’da çaylak oyuncu LaMelo Ball, 12 sayı 10 ribaunt ve 9 asist ile oynarken triple double yapma şansını 1 asist ile kaçırdı. Hornets’da ayrıca Gordon Hayward 26 sayı kaydetti. Pelicans’da ise Zion Williamson 26, Brandon Ingram ve JJ Reddick 17 sayı kaydetti.

NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons: 110 – Phoenix Suns: 105

New York Knicks: 89 – Oklahoma City: 101

Boston Celtics: 116 – Washington: 107

Memphis Grizzlies: 115 – Brooklyn Nets: 110

Houston Rockets: 132 – Orlando Magic: 90

Sacramento Kings: 123 – L.A. Clippers: 144

L.A. Lakers: 117 – Chicago Bulls: 115