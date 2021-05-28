DeAndre Yedlin: “Türkiye’ye beni oldukça şaşırttı”

28 Mayıs 2021 Cuma, 19:53

Amerika Milli Takımı’nın pazar günü İsviçre ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde DeAndre Yedlin açıklamalarda bulundu.

Amerika Futbol Federasyonu’nun sitesine konuşan Yedlin şunları söyledi:

“Aslında Türkiye’ye geldiğimde oldukça şaşırdım. Çok teknik ve fiziksel oynayan oyuncular var. Dünyadaki diğer liglerden ve Premier Lig’den ayrıldığı nokta eleştiri olabilir.

Burada bir hata yaptığınızda hemen eleştiriliyorsunuz. Burada gördüğüm bu. Ama yine de şimdiye kadar harika bir deneyim yaşadım. Harika bir lig.”

“FARKLI KÜLTÜRLER GÖRMEK İSTEDİM”

Yedlin ayrıca, “Buradaki kültür gerçekten çok farklı. Dünyadaki birçok ülkeden ayrılıyor ve bundan büyük bir keyif aldım. İngiltere’den ayrılmaya iten şeylerden biri de buydu. Farklı bir kültür görmek ve konfor alanımdan çıkmak istedim.” dedi.



