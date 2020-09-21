Demirspor puan kaptırdı!

Adana Demirspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 1

AA
21 Eylül 2020 Pazartesi, 21:03
Demirspor puan kaptırdı!
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Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Kosecki), Sinan Kurt (Dk. 89 Süleyman Koç), Traore (Dk. 60 Samed Ali Kaya), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 68 Aosman), Pa Dibba

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Muhammed Bayır, Oğuzhan Berber, Fethi Özer, Ali Keten, Marlinho (Dk. 46 Burak Asan), Mihajlovic (Dk. 57 Melih Okutan), Tugay Kaçar (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Bekir Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Dk. 69 Araz Abdullayev), Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Hamza Gür)

Goller: Dk. 44 Sedat Şahintürk (Adana Demirspor), Dk. 45+2 Mertan Caner Öztürk (Beypiliç Boluspor)

Sarı kart: Dk. 90+5 Kosecki (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beypiliç Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.


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