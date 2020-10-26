Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Emek hırsızlığı var
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Bütün yorumlar da bu şekilde. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler yukarıdakiler gibi olmuyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Bütün yorumlar da bu şekilde. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler yukarıdakiler gibi olmuyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 3-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine tepki gösteren Çetin, "Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ancak sizlerin de seyrettiği gibi gerçekten Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Bütün yorumlar da bu şekilde. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler yukarıdakiler gibi olmuyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu emek kolay kazanılmıyor, bu emeğin karşılığı bu değil. Hepsini Allah’a havale ediyoruz. İtiraz da etsek insanlara karşı emek kaybı var. İçimiz acıyor gerçekten. Bunun hafiflerine penaltı çalındığı dönemler oldu, aleyhimize. Sesimizi çıkarmadık. Bu penaltı barizdi. VAR’a gidilmesine rağmen penaltı verilmedi. İzleyince kamuoyu kararını verir. Sokak sokak gezip bir şeyler toparlayıp futbolcularımızın hakkını ödemeye çalışıyoruz. Kucak dolusu hakkımız da yenince ağırımıza gidiyor. Mustafa’nın kasığında yırtık var. Muhtemel 1 ay yok Mustafa. 3 sakatımız vardı, kovid vakamız vardı. 6 eksikle oynadık. Öyleyken bile iyi bir mücadele verdik” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi