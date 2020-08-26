26 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:55

Fikstür çekildi ilk 3 haftaya derbi ve derbi niteliğinde büyük maçlar denk gelince, "tribüne seyirci alınsın-alınmasın" tartışması alevlendi. TFF fikstür çekiminden 1 gün önce "Ekim ayında sınırlı seyirci" kararı almıştı 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin seyirci yasağının biteceği tarihten 4 gün öncesine denk gelmesi kafaları karıştırdı ..

GALATASARAY İSTİYOR!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3. haftada oynayacakları Fenerbahçe derbisinin seyircili olmasının futbol sezonuna renk katacağını söyledi.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu. Çekilen kuraların ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Geçen sene yaşadığımız bu talihsiz sakatlıkların, talihsiz hastalıkların, dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran korona virüs hastalığının ülkemizden bir an önce gitmesini diliyorum, hastanede yatan binlerce hastaya acil şifalar diliyorum. Yüce Allah’ım onlara şifalar versin. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum. 28 gün hastanede tedavi oldum. Allah, yaşadıklarımızın hiçbirini 2020-2021 sezonunda ne Galatasaray’a ne başka bir futbolcuya, ne bir başka takıma yaşatmasın. Yeni sezonun barış dostluk kardeşlik ve huzur içerisinde ülkemize yakışır biçimde başlayıp bitmesini yüce Allah’ım hepimize nasip etsin" şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak, ilk 5 hafta İstanbul’da olacaklarını hatırlatarak, "Kura çekiminde 3 top vardı. Ortadakini aldım. 7 numara da benim uğurlu numaramdır. Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul’da oynuyoruz, İstanbul dışına çıkmıyoruz. 3. haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı’nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Derbiye Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının da alınması yeni futbol sezonuna daha da renk katacaktır. Tüm seyir zevkinin daha çok olacağını herkesin bu maçı televizyondan da seyredeceğini biliyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3. haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.



