Didier Six: Yarın 2020 Avrupa Şampiyonu'na karşı oynamış olabiliriz

30 Mayıs 2021 Pazar, 13:47

Antalya'da yarın A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı oynayacak Gine Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Six, Türkiye'de futbol oynayan ilk Avrupalı futbolculardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye'deki futbolun gelişimini biliyorum. Yarın oynayacağımız hazırlık maçını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu'na karşı oynamış olabiliriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Gine ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghaev'in yöneteceği ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Antalya Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Manavgat'taki bir otelde kamp yapan Gine Milli Takımının teknik direktörü Didier Six ve futbolculardan İbrahima Sory Conte, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yarınki karşılaşmanın Gine açısından bir prestij maçı olduğunu belirten Fransız teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemli. Futbolcular bu maçta kendilerini göstermek için oynayacak" dedi. Türkiye'ye ilk transfer olan Avrupalı futbolculardan biri olduğunu hatırlatan Didier Six, "Türkiye'deki futbolun gelişimini biliyorum. Yarın oynayacağımız hazırlık maçını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu'na karşı oynamış olabiliriz. Türk Milli Takımı büyük gelişim gösterdi. Kadrosunda çok yetenekli futbolcular var. Fransa şampiyonu Lille'den 3 futbolcu ve Avrupa'dan birçok oyuncu var. Ayrıca Şenol Güneş çok tecrübeli bir teknik direktör, Türk futbolunun gelişimine katkı sağladı" diye konuştu.

Futbolculardan İbrahima Sory Conte ise yarınki karşılaşmanın hem kendileri hem de Gine halkı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Yarınki maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Maç Gine'de de büyük ilgi çekiyor. Gine halkı yarınki maçı bekliyor" dedi.