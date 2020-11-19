Djokovic'i ATP'de şok eden sonuç
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.
Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün kapanış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 4 numaralı seri başı Medvedev karşılaştı.
Medvedev, 1 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, turnuvadaki ikinci galibiyetine ulaştı.
Sırp Djokovic ise daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasındaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.
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