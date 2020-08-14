Donk maaş indirimini nasıl kabul etti?
Galatasaray ile sözleşme yenileyen deneyimli futbolcu Ryan Donk, takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray ile sözleşme yenileyen deneyimli futbolcu Ryan Donk, takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray’ın 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu Ryan Donk, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Donk, "Gelecek sezon da aynı şekilde takım arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, Başkanımız ve kulüp çalışanları ile birlikte bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler" diye konuştu.
Donk'un Fatih Terim'le görüştükten sonra maaşında yüzde 60'lık indirime gittiği öğrenildi.
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