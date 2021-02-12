Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın’ın sözleşmesini uzattı
Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.
Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.
Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme imzaladı. 1997 doğumlu smaçör, 2015-2016 sezonunda A Takım’a yükselmiş ve burada Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atmıştı.
Hande’yle devam edecekleri için mutlu olduklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA’nın menajeri Nalan Ural, "Hande kulübümüzün altyapısından yetişen en değerli oyunculardan biri. Aynı zamanda Milli Takımımızın da baş smaçörü. Onunla sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz. Geçmiş jenerasyonlardaki ablaları gibi kulübümüzün uzun zamandır bir parçası olan Hande, şu anda bizimle on birinci senesini yaşıyor. İnanıyorum ki daha birçok sene birlikte nice başarılara imza atacağız" dedi.
Kulüp Başarıları
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
Bireysel Başarılar
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - ’En Değerli Oyuncu’ ve ’En İyi Smaçör’
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - ’En İyi Blok Yapan Oyuncu’
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!
Video Haberler
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
- Bahçelievler'de binada patlama!
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!