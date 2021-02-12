Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın’ın sözleşmesini uzattı

12 Şubat 2021 Cuma, 15:57

Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme imzaladı. 1997 doğumlu smaçör, 2015-2016 sezonunda A Takım’a yükselmiş ve burada Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atmıştı.

Hande’yle devam edecekleri için mutlu olduklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA’nın menajeri Nalan Ural, "Hande kulübümüzün altyapısından yetişen en değerli oyunculardan biri. Aynı zamanda Milli Takımımızın da baş smaçörü. Onunla sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz. Geçmiş jenerasyonlardaki ablaları gibi kulübümüzün uzun zamandır bir parçası olan Hande, şu anda bizimle on birinci senesini yaşıyor. İnanıyorum ki daha birçok sene birlikte nice başarılara imza atacağız" dedi.



Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu



Milli Takım Başarıları

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği



Bireysel Başarılar

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - ’En Değerli Oyuncu’ ve ’En İyi Smaçör’

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - ’En İyi Blok Yapan Oyuncu’



