Efes'in yüzü Avrupa'da güldü!
ASVEL: 80 - Anadolu Efes: 102
Salon: Astroballe
Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)
ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel
Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 15-29
Devre: 34-54
3. Periyot: 59-82
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 yendi.
Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı.
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