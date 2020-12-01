Efes'ten kritik galibiyet!
Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 74-61’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 9’da 9 yaparken, iki maç eksiği bulunan Karşıyaka ise 3. kez yenildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Aytuğ Ekti xx, Hüseyin Çelik xx
Anadolu Efes: Singleton xxx 19, Moerman xxx 12, Anderson xx 9, Simon xx 8, Sertaç Şanlı xx 7, Doğuş Balbay xx 7, Erten Gazi xx 5, Buğrahan Tuncer xx 5, Shane Larkin x 2, Tolga Geçim x
Başantrenör: Ergin Ataman
Pınar Karşıyaka: M’Baye xxx 16, Taylor xxx 13, Morgan xxx 14, Metecan Birsen xx 11, Henry x 5, Kennedy x 2, Nusret Yıldırım x, Yunus Emre Sonsırma x, Mahir Ağva x, Onuralp Bitim x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 21-15 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 38-23 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 58-44 (Anadolu Efes lehine)
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