Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kadrosuna kattığını açıkladı
TFF 1’inci Lig’de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.
TFF 1’inci Lig’de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Frankfurt Kulübü Sportif Direktörü Fredi Bobic yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alıyor. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı
- Kilidi bağımsız seçmen açacak