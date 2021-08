Ekrem İmamoğlu: "2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a getirmekte iddialıyız"

29 Ağustos 2021 Pazar, 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Spor İstanbul’un organizasyonuyla; 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Su Sporları Günleri’nin Maltepe’deki etkinliklerine katıldı.

Genç sporcuların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte İmamoğlu’na; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı eşlik etti.

4 AYRI NOKTADA 8 FARKLI BRANŞTA

‘İstanbul Su Sporları Günleri’, kentin en güzel noktalarından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Büyükçekmece, İstanbul Boğazı (Çırağan Sarayı-Anadolu Hisarı) ve Küçükçekmece’de düzenleniyor.

Katılımcılar su topu, yüzme, aquatlon, kano, kürek, dragon bot, modern pentatlon, rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü olmak üzere 8 farklı branşta yarışıyor.

İMAMOĞLU: “SESİNİ İYİ SAKLA”

Aquatlon ve su topu müsabakalarının startını verdikten sonra konuşan İmamoğlu, programın sunuculuğunu yapan Mert Palavaroğlu’na, “Sesini iyi sakla. Yarışmalarda muhtemelen senin sunduğun yarışmalarda dereceler artıyor olabilir. 2036 Olimpiyatları İstanbul’da olacak. Ben şimdi çocukların gözlerine hangisi olimpiyat şampiyonu olacak diye bakıyorum” dedi.

İstanbul’un dünyanın en güzel şehri olduğunu belirtip, “Dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu” sözünü hatırlatan İmamoğlu, “Biz aynı zamanda istiyoruz ki sporda da dünyada en önde olalım. Bu şehrin enerjisi yüksek. Çocukları ve gençleri var. Yetenekliler de onu da biliyoruz” diye konuştu.

"AMACIMIZ OLİMPİYATLARI İSTANBUL’A GETİRMEK"

İstanbul’un spor şehri olması için birlikte adım atmanın önemine vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul spor stratejisi ve gelecek planı diye bir toplantı yaptık. Burada amacımız 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a getirmek. Bu konuda iddialıyız. Aynı zamanda Paralimpik Olimpiyat ve Oyunlarını da buraya getireceğiz dolayısıyla. İnşallah bundan sonra hiçbir olimpiyat seyircisiz olmasın. Hep böyle seyircili olsun.”

"DAHA DA BÜYÜMEMİZ LAZIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik plan doğrultusunda adımlar attıklarını belirten İmamoğlu, Spor İstanbul okul başvurularımız yoğun geçti. Bundan da mutlu olduk. E-spor dahil on altı branşta okullarımız var, devam ediyor. Burada gerçekten binlerce çocuğumuza ve gencimize güzel anlar yaşattığımızı düşünüyorum ama büyümesi lazım” dedi.

KIYIDAKİ TEKNE SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Deniz kıyılarına yapılan dolguları doğru bulmadığını ama Maltepe’ye yapılanın spor alanı olarak düşünülmesini doğru bulduğunu ifade eden İmamoğlu, kıyıda tekne sorunu olduğunun da altını çizerek şu detayları paylaştı:

“Yakın zamanda burada çok güzel açık ve kapalı tenis kortlarını hizmete açmış, sizlerle birlikte olmuştuk Yine çok önemli bir atletizm pistini hazırlıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağı kıvamda bir atletizm pistini hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu alanı önemsiyoruz. Tabii burada esas odaklanan şey; denizle bir arada olması ve su sporlarıyla buranın zenginleşmesi.

Bir kısım tekne işgalleri var burada. Valilikle konuşuyoruz. Buradaki tekne işgallerini kaldırmamız lazım. Buranın tamamen spora ait olması lazım.Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç da burada az önce o da haklı olarak sitem etti, ‘Bu kadar sahil şeridi olmasına rağmen denize girilecek alanın olmaması, Maltepe adına talihsizlik’ dedi. Doğru.

Halbuki burada böyle de bir fırsat var. Bir an önce bir kısım fiziksel koşullarını hazırlayıp burayı tamamen sporculara, kulüplere adanması konusunda bir yolculuğa start veriyoruz. Her ay bunu soracağım. Arkadaşlarımla konuşacağım; bu ay ne yaptınız, teknelerle ilgili nasıl süreç işletildi, valilikten ne bekliyoruz? Hepsini soracağım.”

"HER ÇOCUĞUN HAYALLERİ UÇURTMALAR GİBİ ÖZGÜR OLSUN"

“İstanbul’da Su Sporları Günleri” etkinliği ile ilgili bilgi veren İmamoğlu, “Orhangazi Şehir Parkı’nda, Maltepe Spor Tesisi’nde Engelli Bireyler Spor ve Uçurtma Şenliğimiz devam ediyor. Sporun birleştirici gücünü ortaya koyarak, tesislerimizde eğitim alan engelli çocuklar ve ailelerini, tüm çocuklarla bir araya getireceğiz.

Farklı spor etkinliklerinde buluşacak, kaynaşacak, sonrasında hep birlikte uçurtma uçurarak güzel vakit geçirecekler. Diliyoruz ki İstanbul’daki her çocuğun hayalleri uçurtmalar gibi özgür olsun, gökyüzüne uzansın” diye konuştu.

METELERİ, BUSENAZLARI GÖRMEK İÇİN…

Engelsiz yaşamın varlığını, İstanbul'un her anında hissettirmenin önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul'da her çocuğun hayallerinin en üst seviyede olması gerektiğini de düşünüyorum. Bütün bunları yaparsak, olimpiyattaki gibi Metelerin, Busenazların başarılarını her zaman görürüz.

85 milyona yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun çıkarttığı olimpiyat madalya sayısının -evet geçmiş yıllara oranla başarılı; ki yolda gelirken, Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanımızı da arayıp tebrik ettim- bize yakışmadığını da söyleyeyim. Yani 85 milyonluk yetenekli milletimizin çok daha büyük başarılara layık olduğunu da söyleyelim.”

MADALYA TAKTI KUPA VERDİ

İmamoğlu, su topu müsabakalarında yarışan altı spor kulübünde ilk üçe giren sporcuların madalyalarını taktı ve kupalarını verdi. Müsabakalarda Adalar Su Sporları Kulübü 1., Tofaş Spor Kulübü 2., Heybeliada Spor Kulübü de 3. oldu. İmamoğlu buradaki programının ardından, İBB Maltepe Sahil Spor Tesisi Atletizm Pisti’ne geçti. 600 engelli birey ve toplamda 1.000 katılımcının olduğu Spor ve Uçurtma Şenliği’ne katıldı.