Emre Belözoğlu: Fenerbahçe bir yenilgiyle yıkılmaz!
Emre Belözoğlu, "Bir mağlubiyetle yıkılacak takım değiliz. İyi günler de olacak, kötü günler de" dedi.
Fenerbahçe'nin genel menejeri Emre Belözoğlu, Konyaspor yenilgisinin telafi edileceğini ancak çıkarılması gereken dersler olduğunu söyledi.
Emre Belözoğlu, "Bir mağlubiyetle yıkılacak takım değiliz. İyi günler de olacak, kötü günler de. Önemli olan, kötü günlerde, sergileyeceğimiz birlik. beraberlik ve süreci doğru yönetmek. Bu mağlubiyetten çok ders çıkarılacaktır, sinerji bozulmamalı. Yeniden bir ivme yakalarız" dedi.
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