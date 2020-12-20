Ergin Ataman: Önemli bir lig galibiyeti aldık

20 Aralık 2020 Pazar, 10:40

TOFAŞ galibiyetini yorumlayan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maça iyi başlamadıklarını belirtti. Ataman, "Daha sonra Doğuş ve Buğrahan'ın oyuna girmesiyle tempoyu artırmayı başardık, çok iyi savunma yaptık. İkinci çeyrekte savunma kaynaklı çok sayı bulduk, 39 sayı attık. Üçüncü çeyrekte de iyi oynadık, tempo bulduk. Bunda da benchten gelen oyuncuların katkısı vardı. Tabi ki Tofaş'ın eksikleri vardı, bu gözardı edilemez ama biz de 48 saat dolmadan maça çıktık. Euroleague'de çift maç haftasından sonra çok süre alan oyuncularımızın yorgun olması da normal. Önemli bir lig galibiyeti aldık, yolumuza yenilgisiz devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.