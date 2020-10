Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü

28 Ekim 2020 Çarşamba, 17:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut; sportif direktör Emre Belözoğlu, başkan Ali Koç, transferler, takımın durumu, şampiyonluk yarışı ve kariyeri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Sözlerine beklentilerin farkında olduğunu ifade ederek başlayan Erol Bulut, "Buraya gelmeden önce beni nelerin beklediğinin farkındaydım. Tabii ki Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile karşılaştırılamaz bir şeydi. Bizim de buraya gelip yapmak istediklerimiz ortada. Tek bir hedefimiz var, 29. şampiyonluğumuzu bu sene taraftarımıza ve camiamıza yaşatmak. Tabii ki bu kolay olmayacak. 18 yeni transfer yaptık. Kısa bir süreç içerisinde her şeyi toparlamak gerekiyordu, sistem oturtmak gerekiyordu. Normalde bunlar 7-8 haftalık dönemde olur ama 4 haftalık kamp dönemimiz oldu ve her hafta yeni oyuncu geldi. Ama şükürler olsun, 6 haftada her şey istediğimiz gibi gidiyor. Ufak tefek eksiklerimiz tabii var ve bunları gidermeye çalışacağız. Tam olarak hücum anlamında istediğimiz futbolu birkaç haftada göstereceğimizi düşünüyorum" dedi.

Bulut hedeflerden bahsederek, "Önümüzde Antalyaspor ve Konyaspor maçları var. Sonra Milli maç arası var ve bu aradan sonra daha fazla üzerine koymuş bir Fenerbahçe izlettirmek istiyoruz. Emre'nin de söylediği gibi 'ben' değil, 'biz' olarak yola çıktık. Umarız sezon sonunda da başarılı olacağız. Burada önemli olan alacağımız galibiyet ve Fenerbahçe'nin başarısıdır. Kurduğumuz bir 11 ve aldığımız kararlar var ekibimle beraber. Zaman zaman futbolcularımız istediğimiz performansı veremeyebiliyor, evet önemli isimler var takımımızda ama onların da performansları düşebiliyor ve değişiklik yapmak gerekiyor. 26 futbolcumuz ve gençlerimiz var. Her futbolcu hazır olmak zorunda. Hiçbirini birbirinden ayrı tutmuyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için kimden en iyi verimi alırsak onunla devam edeceğiz" diye konuştu.

"HER FUTBOLCUMUZ BİZE LAZIM"

Erol Bulut, "Uzun bir maratondayız. 40 hafta ve kupa maçlarının olduğu bir sezon. Her futbolcumuz bize lazım. Bazıları 2-3 hafta üst üste oynayacak sonra dinlenecek, diğeri onun yerine oynayacak. Bugüne kadar böyle devam etti ve bundan sonra da böyle devam edecek" diye konuştu.