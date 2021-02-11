Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:13

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un Teknik Diretkörü Ertuğrul Sağlam, çevrimiçi ortamda düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antrenörlük ve futbolculuk hayatında gördüğü en iyi 10 numaralardan bahseden Sağlam, büyük tartışmalara sebep olan Ümraniyespor – Samsunspor maçındaki kural hatası ile ilgili de Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sunduğu raporda maçta kural hatasının yapıldığının kabul edildiğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’YE GELMİŞ EN İYİ 10 NUMARALAR ALEX, SERGEN VE BATALLA”

Şu anda tüm dünyada 10 numara pozisyonun tarih olmaya başladığını ve gördüğü en iyi 10 numaralar hakkında bilgiler veren Ertuğrul Sağlam, “Ben oyuncuyken Samsunspor’u göz önüne getirdiğimde o dönem çok 10 numara ile oynamıyorduk. Ben ilk dönemlerimde forvet arkası gibi oynuyordum. O dönemler öyle bir şey vardı. Forvet arkası tabiri vardı futbolda. Ben öyle oynuyordum. Bundan birkaç sene öncesinin 10 numara tarzı gibi oyunla Beşiktaş’ta oynarken Sergen Yalçın çok göze batan bir futbolcuydu. Şifo Mehmet’te (Mehmet Özdilek) zaman zaman o bölgede oynuyordu. Tekrar Samsunspor’a döndüğümde Tümer Metin biraz o işi yapıyordu. Futbolcuyken Gheorghe Hagi ile de karşılıklı oynadım. Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi 10 numara kim derseniz 1 tanesine Alex de Souza’i koyabiliriz, Sergen Yalçın’ı koyabiliriz ve Bursaspor’da elde ettiğimiz şampiyonlukta o zamanki kadronun önemli oyuncularından olan Pablo Batalla’yı söyleyebilirim. Ama şu anda modern futbolda o gibi 10 numaralar olmayacak. Eskiden 10 numaralar topu kendine alır, top kendilerindeyken oynar, top rakipteyken defansa gelmezdi. Şu anda futbolun geldiği noktada koşu mesafeleri 14 km’lere çıkmışken belki 1 futbolcunun az mücadele etmesini tolore edebilirsiniz ama 2 futbolcunun az mücadele ettiği bir maçta sıkıntı yaşarsınız. O yüzden de Everton’da forma giyen dünyaca ünlü 10 numara James Rodríguez bile neden forma şansı bulamadığını dediğim gibi açıklıyor” dedi.

“MHK MAÇTA KURAL HATASI YAPILDIĞINI TFF’YE BİLDİRDİ”

MHK’nin Ümraniyespor maçında kural hatası yapıldığını raporladığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini dile getiren Sağlam, “Merkez Hakem Kurulu’nun federasyona sunmuş olduğu raporda hakemin kural hatası yaptığını kabul etmişler. Ben o yüzden kalan 15 maçımız var demiştim. Bunu gerçekler doğrultusunda ve beklentimi ortaya koyarak söyledim. Kurallar, çok açık. Bundan önceki uygulamalar çok açık. Bu maçın başından başlamak kaydıyla tekrar oynatılmasından başka alınabilecek bir kararı ben görmüyorum. Maçın kaldığı yerden devam etmesi gibi durum söz konusu değil çünkü maç bitti. Maç bir yerde kalmadı. Hakem maçı bitirdi bir defa maç bir yerde kalmadı. Maçın kaldığı yerden devam edeceğini iddia edenler, maçı yaşamayan, yaşanan süreci tam algılayamamış ve takip etmemiş insanlar. Maç kalmadı. Ümraniyeliler bize golü attırdılar. Ondan sonra da oyun başladı. Oyun oynanırken de hakem maçı bitirdi. Biraz erken bitirdi ama sonuç olarak maçı bitirdi” diye konuştu.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ümraniyespor maçı ile birlikte 15 maçlarının daha kaldığını, bu hafta sonu oynayacakları Akhisarspor maçında da galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini ifade etti.