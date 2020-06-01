Eski Amerikan futbolu oyuncusu George Floyd için düzenlenen gösteriler sırasında vurularak öldürüldü
Irkçı polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd için düzenlenen gösteriler ABD'de birçok eyalete yayılırken eski Amerika futbolu oyuncusu 38 yaşındaki Chris Beaty çıkan olaylarda vurularak öldürüldü.
Bir dönem Indiana Hoosier takımında oynayan eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, Cumartesi gecesi Indianapolis’te George Floyd için düzenlenen gösterilere katıldı. Gösteriler sırasında vücudunun birçok yerinden vurulan Beaty, olay yerinde hayatını kaybetti.
We are saddened by the tragic loss of Chris Beaty.— Indiana Football (@IndianaFootball) June 1, 2020
RIP #96. pic.twitter.com/WzMALbmLhS
2000-2004 yılları arasında Hoosiers forması giyen Beaty, aktif spor yaşantısını sona erdirdikten sonra organizasyon şirketi kurmuştu. Cumartesi ve pazar akşamları Indianapolis’te düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybederken, bunlardan birinin Amerikan futbolu oyuncusu Beaty’nin olduğu açıklandı.
Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada cumartesi günü 27, pazar günü ise 29 kişi tutuklanırken Beaty’nin arkadaşı Sherman Flucas açıklamada bulundu. Flucas, "Chris, topluma, arkaşlarına ve ailesine her şekilde yardımcı olan bir adamdı. Onun mirasını güzel hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.
Gösterilerde hayatını kaybeden diğer kişinin ise 18 yaşındaki Dorian Murrell olduğu duyuruldu.
Indiana Başantrenörü Gerry Dinardo ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Beaty’nin ölümünün "çok üzücü ve korkunç bir haber" olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Bir fark yaratmazsak hepimiz sorumlu oluruz. Sorunun bir parçasıyız ya da çözümün bir parçasıyız, başka seçenek yok. Çok üzücü."
We are saddened by the tragic loss of Chris Beaty.— Indiana Football (@IndianaFootball) June 1, 2020
RIP #96. pic.twitter.com/WzMALbmLhS
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı