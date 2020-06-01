Eski Amerikan futbolu oyuncusu George Floyd için düzenlenen gösteriler sırasında vurularak öldürüldü

01 Haziran 2020 Pazartesi, 17:53

Bir dönem Indiana Hoosier takımında oynayan eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, Cumartesi gecesi Indianapolis’te George Floyd için düzenlenen gösterilere katıldı. Gösteriler sırasında vücudunun birçok yerinden vurulan Beaty, olay yerinde hayatını kaybetti.

We are saddened by the tragic loss of Chris Beaty.



RIP #96. pic.twitter.com/WzMALbmLhS — Indiana Football (@IndianaFootball) June 1, 2020

2000-2004 yılları arasında Hoosiers forması giyen Beaty, aktif spor yaşantısını sona erdirdikten sonra organizasyon şirketi kurmuştu. Cumartesi ve pazar akşamları Indianapolis’te düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybederken, bunlardan birinin Amerikan futbolu oyuncusu Beaty’nin olduğu açıklandı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada cumartesi günü 27, pazar günü ise 29 kişi tutuklanırken Beaty’nin arkadaşı Sherman Flucas açıklamada bulundu. Flucas, "Chris, topluma, arkaşlarına ve ailesine her şekilde yardımcı olan bir adamdı. Onun mirasını güzel hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gösterilerde hayatını kaybeden diğer kişinin ise 18 yaşındaki Dorian Murrell olduğu duyuruldu.

Indiana Başantrenörü Gerry Dinardo ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Beaty’nin ölümünün "çok üzücü ve korkunç bir haber" olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Bir fark yaratmazsak hepimiz sorumlu oluruz. Sorunun bir parçasıyız ya da çözümün bir parçasıyız, başka seçenek yok. Çok üzücü."