Eski Amerikan futbolu oyuncusu George Floyd için düzenlenen gösteriler sırasında vurularak öldürüldü

Bir dönem Indiana Hoosier takımında oynayan eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, Cumartesi gecesi Indianapolis’te George Floyd için düzenlenen gösterilere katıldı. Gösteriler sırasında vücudunun birçok yerinden vurulan Beaty, olay yerinde hayatını kaybetti.

We are saddened by the tragic loss of Chris Beaty.



RIP #96. pic.twitter.com/WzMALbmLhS