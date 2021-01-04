Eski Galatasaraylı George Hagi, İskoçya yolcusu mu?

04 Ocak 2021 Pazartesi, 13:40

İskoçya Ligi’nde zor günler geçiren Celtic’in Neil Lennon görevine son vereceği ve teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi’yi getireceği iddia edildi.



Romanya’da yayın yapan PlaySport’da yer alan haberde, Celtic’in Neil Lennon yerine Gheorghe Hagi’yi düşündüğü belirtildi. Haberde, Hagi’nin birkaç haftadır İskoçya’da olduğu kulüple görüşme yaptığı ifade edildi. Ayrıca Hagi’nin Arap ülkeleri ve İspanya’nın yanı sıra Türkiye’den de teklif aldığı kaydedildi. Son olarak hafta sonunda ezeli rakibi Rangers’a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Celtic, Rangers’ın 19 puan arkasında ligde 2. sırada yer alıyor. Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi Glasgow Rangers’da forma giyiyor. Romanya Ligi ekiplerinden Vitorul’u çalıştıran Hagi, kulübün internet sayfasından yaptığı açıklamada çıkan iddiaları reddederken şu ifadeleri kullandı, ‘’ Bugün basında çıkan Celtic haberlerinin, hiçbir temele dayanmayan, tamamen yanlış ve spekülasyondan ibaret olduğunu belirtmek isterim. ‘’





