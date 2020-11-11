EURO 2020'ye katılacak son 4 takım yarın belli oluyor

Oynacak eleme maçları sonrası EURO 2020'ye katılacak son 4 takım yarın belli oluyor.

AA
11 Kasım 2020 Çarşamba, 14:28
EURO 2020'ye katılacak son 4 takım yarın belli oluyor
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 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek son 4 takım, yarın oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son takımlar, tek maç eleme usulüne göre yapılacak play-off final maçlarıyla belirlenecek.

Play-off final karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

20.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya

22.45 Macaristan-İzlanda

22.45 Kuzey İrlanda-Slovakya

22.45 Sırbistan-İskoçya


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