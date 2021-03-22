EuroLeague'den Efes antrenörü Ergin Ataman'a 1 maç ceza
Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman'a Bayern Münih maçındaki hareketleri nedeniyle 1 maç ceza verildi.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.
İspanyol basını Ergin Ataman'ı haklı bulmuş ve "Efes'in galibiyeti çalındı" yorumu yapmıştı.
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