EuroLeague'den Efes antrenörü Ergin Ataman'a 1 maç ceza

Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman'a Bayern Münih maçındaki hareketleri nedeniyle 1 maç ceza verildi.

DHA
22 Mart 2021 Pazartesi, 19:49
EuroLeague'den Efes antrenörü Ergin Ataman'a 1 maç ceza
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle EuroLeague Yönetimi tarafından 1 maç ceza verildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.

İspanyol basını Ergin Ataman'ı haklı bulmuş ve "Efes'in galibiyeti çalındı" yorumu yapmıştı.


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